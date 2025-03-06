Родители 45 тыс детей Подмосковья получают единое пособие с учетом новых правил

С начала года в Московской области единое пособие назначено родителям 45 тыс. детей и более 1 тыс. беременных женщин. Сумма выплаты зависит от дохода семьи и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума, сообщает пресс-служба Социального фонда России.

Правительством Московской области с 1 января 2025 года установлена величина прожиточного минимума на ребенка в размере 18 723 рубля, для трудоспособного населения — 21 039 рублей. В соответствии с этим пособие на детей до 17 лет по Москве и Московской области составляет 9 361,50; 14 042,25 и 18 723 рубля, для беременных женщин — 10 519,50, 15 779,25 и 21 039 рублей.

Новые правила в назначении ЕП

С 2025 года в назначении единого пособия беременным женщинам и родителям детей до 17 лет введены новые правила. Теперь каждый трудоспособный член семьи должен иметь в расчетном периоде доход не менее четырехкратного минимального размера оплаты труда (в 2025 году это 89 760 рублей). К доходу относятся зарплата, пенсия, стипендия, доход от бизнеса и самозанятости, авторское вознаграждение.

Следовательно, доход каждого работающего члена семьи вне зависимости от формы занятости должен составлять не менее 89 760 рублей за 12 месяцев. Правило касается всех, в том числе самозанятых.

Если в расчетном периоде была уважительная причина отсутствия дохода (например, беременность, уход за ребенком до трех лет или за пожилым человеком), то минимальный доход рассчитывается пропорционально количеству месяцев с заработком. При наличии объективных причин отсутствия дохода в течение 10 месяцев из 12, правило четырех МРОТ не применяется.

При комплексной оценке нуждаемости по новым правилам при назначении единого пособия на детей и беременных женщин теперь не учитываются государственные выплаты военнослужащим и членам их семей, которые были произведены в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью в связи с участием в боевых действиях. Также не учитываются и государственные выплаты на реконструкцию частного дома погибшего военнослужащего.

Проактивное назначение ЕП новорожденным и переназначение по месту жительства ребенка

Получать единое пособие на новорожденного ребенка семьям стало проще. Если семья уже получает выплаты на старших детей, Социальный фонд назначит его проактивно — без проведения комплексной оценки нуждаемости и в том же размере. Длительность выплаты будет определена сроком, на который уже назначено пособие на других детей. В последний месяц периода получения единого пособия на одного из детей семья может подать заявление на переоформление единого пособия на всех детей сразу.

Еще одно изменение 2025 года касается переназначения пособия, если место жительства ребенка определено по суду. Теперь, если у второго родителя есть решение суда о том, что место жительства ребенка определено с ним, то по заявлению этого родителя СФР может прекратить выплату пособия бывшему супругу и назначить его тому родителю, с кем ребенок фактически проживает.

Вся информация о едином пособии размещена на сайте СФР.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.