Родители 370,5 тыс детей Подмосковья получают единое пособие

На сегодняшний день в Московской области единое пособие получают 218,5 тыс. родителей на 370,5 тыс. детей. Также с начала года выплата была установлена более 11 тыс. беременных женщин, сообщает пресс-служба социального фонда России.

При назначении выплаты применялась комплексная оценка доходов, имущества семьи, а также учитывалась трудовая занятость родителей. Для получения выплаты доходы семьи не должны превышать региональный прожиточный минимум на человека. В столице в 2024 году он составляет 22 662 рубля, а в Московской области — 18 296 рублей. Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет периода начинается за месяц до даты подачи заявления.

В 2024 году вступили в силу изменения, согласно которым для выплат самозанятым, для которых их деятельность — единственный источник дохода, в отчетном периоде нужно иметь доход не ниже двух минимальных размеров оплаты труда.

«С июня текущего года изменился и порядок учета алиментов в доходах семьи при назначении единого пособия. Если между родителями есть устная договоренность или нотариальное соглашение, алименты учитываются в том объеме, который указал родитель в заявлении, — добавил заместитель управляющего отделения СФР по г. Москве и Московской области Алексей Путин.

Данная сумма не должна быть ниже 25% минимального размера оплаты труда на одного ребенка, 35% МРОТ на двух детей, 50% МРОТ на трех и более детей. Если алименты установлены по решению суда, то будет учитываться фактическое поступление платежей».

Учитываются алименты следующим образом:

¼ МРОТ на 1 ребенка = 4 810,50 руб. в месяц * количество месяцев, вошедших в расчетный период;

1/3 МРОТ на 2 детей = 6 414,00 руб. в месяц * количество месяцев, вошедших в расчетный период;

½ МРОТ на 3 детей = 9 621,00 руб. в месяц * количество месяцев, вошедших в расчетный период.

В этом году также расширен перечень доходов, которые исключены при назначении: проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей, выплаты, полученные за звание «Мать-героиня», орден или медаль ордена «Родительская слава», а также доходы от трудовой деятельности подростков до 18 лет, полученные в период обучения в образовательных организациях. Это не касается доходов подростков от самозанятости.

В соответствии с законодательством единое пособие в столице осуществляется органами социальной защиты населения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.