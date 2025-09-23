Родителей предупредили, что мошенники начали представляться школьными психологами

Главное управление региональной безопасности Московской области совместно с прокуратурой Московской области предупреждает жителей Подмосковья о новой схеме мошенничества, маскирующейся под психологическое тестирование в школах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мошенники звонят и представляются школьными психологами. Под предлогом пройти анкетирование они рассылают детям и их родителям фишинговые ссылки. Переход по такой ссылке ведет на поддельный сайт, где жертву вынуждают ввести конфиденциальные данные. В результате злоумышленники получают доступ к персональной информации, а в ряде случаев — и к личным кабинетам граждан в банках.

После получения данных преступники переходят к этапу шантажа и психологического давления. Они сообщают жертве об «утечке информации» или о возбуждении уголовного дела за действия, якобы совершенные от ее имени.

Далее следуют требования, направленные как на ребенка, так и на родителей:

включить видеосвязь для так называемой «проверки обстановки дома»;

собрать денежные средства и ценные вещи для передачи курьеру.

На что следует обратить внимание:

Представители органов власти, банков или учебных заведений никогда не запрашивают пароли, данные карт, коды из СМС и не просят перевести или передать кому-либо деньги.

Критически относитесь к любым звонкам от незнакомых лиц, даже если они представляются сотрудниками государственных или учебных учреждений.

Не переходите по сомнительным ссылкам из СМС или мессенджеров и не вводите свои логины, пароли или реквизиты банковских карт на незнакомых сайтах.

Если возникли сомнения — немедленно прекратите разговор и самостоятельно перезвоните в организацию по номеру телефона, взятому с ее официального сайта.

Не спешите следовать инструкциям звонящего, особенно если вас торопят и вводят в состояние паники. Обязательно расскажите о происходящем своим близким. Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102 или 112.

