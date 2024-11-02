Родионова рассказала, что может стать «прививкой» от исторических фейков

На итоговом форуме «Сообщество» первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по добровольчеству и молодежной политике Елена Родионова рассказала, что внедрение привычки проверять факты и популяризация достоверной исторической информации поможет бороться с фейками в России.

«Прививкой может быть, конечно же фактчекинг и компетенции будущего. Бороться с фейками можно только внедрив практику сомневаться. Если мы сомневаемся — значит, мы будем проверять факты», — сообщила Родионова корреспонденту РИАМО.

Она добавила, что форум «Сообщество» дает посыл в том, что быть общественником и работать в социальной сфере — отдавать. Значит это должно приводить к проверке фактов и популяризации правильных фактов и смыслов.