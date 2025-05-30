Родина китов: ученый раскрыл удивительный факт о Крыме

Эксперт-палеонтолог, научный сотрудник НСПК пещеры «Таврида» Богдан Зайцев заявил, что Крым можно по полному праву считать родиной китов: эти морские животные жили в Черном и Средиземном морях еще 5-7 миллионов лет назад, сообщает Крымское информационное агентство .

«Паратетис представлял собой море озеро, у которого была слабая связь с океаном и напоминал он больше изолированный бассейн. А Крым считается родиной этого „полу моря“. Керченский полуостров в это время полностью был под водой, как и территория Севастополя. Как раз здесь примерно от двух до 10 миллионов лет назад жили первые в мире киты», — пояснил ученый.

По его словам, сейчас кости древних китов находят в Крыму на отмелях, потому что тогда полуморе представляло собой сравнительно неглубокий бассейн. Обитали древние киты не на такой серьезной глубине, как современные.

Однако примерно 2 миллиона лет назад этих животных вытеснили современные виды. До нашего времени сохранился только карликовый гладкий кит.