Родился мальчик: актриса Марго Робби впервые стала мамой

Звезда фильмов «Барби» и «Однажды… в Голливуде» Марго Робби и ее муж Том Акерли стали родителями, у них родился сын, сообщает Super.ru .

Как написал британский таблоид Daily Mail, первенец родился 17 октября. Это произошло на две недели раньше срока.

Роды у актрисы прошли хорошо. Робби и Акерли сейчас ждут прибытия своих родителей в Лос-Анджелес.

Появились и фотографии счастливого отца. Он прошелся по магазинам и купил коробку подгузников и бутылку вина.

Актеры познакомились на съемках фильма «Французская сюита». Они встречались три года, а в 2016 году тайно поженились в Австралии. Также они долго скрывали беременность.

Марго Робби — австралийская актриса и продюсер. Известна по ролям в блокбастерах и независимых фильмах. Трехкратный номинант на «Оскар», имеет шесть номинаций на BAFTA и четыре на «Золотой глобус». Одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.