Роботы в ВС РФ: Белоусов рассказал об усилении армии России
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В 2025 году российские войска получат «на порядок больше» наземных роботов, чем годом ранее, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. В 2024 году в армию РФ поставили несколько сотен таких машин, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
«В этом году планируем поставить на порядок больше», — сказал Белоусов.
Глава Минобороны считает, что в будущем наземные роботы станут играть еще большую роль в военной отрасли. Сейчас в каждой российской группировке войск также налажено собственное производство роботизированных машин, подчеркнул Белоусов.
«Надо отметить, что произведенные в войсках изделия отличаются наибольшей эффективностью», — продолжил министр.
Между тем ижевские инженеры создали уникального робота в форме шара, который может заниматься военной разведкой. Разработку также можно использовать в качестве боеприпаса.