Роботы в ВС РФ: Белоусов рассказал об усилении армии России

Белоусов: в 2025 году в ВС РФ поступит на порядок больше наземных роботов

В 2025 году российские войска получат «на порядок больше» наземных роботов, чем годом ранее, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. В 2024 году в армию РФ поставили несколько сотен таких машин, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«В этом году планируем поставить на порядок больше», — сказал Белоусов.

Глава Минобороны считает, что в будущем наземные роботы станут играть еще большую роль в военной отрасли. Сейчас в каждой российской группировке войск также налажено собственное производство роботизированных машин, подчеркнул Белоусов.

«Надо отметить, что произведенные в войсках изделия отличаются наибольшей эффективностью», — продолжил министр.

Между тем ижевские инженеры создали уникального робота в форме шара, который может заниматься военной разведкой. Разработку также можно использовать в качестве боеприпаса.

