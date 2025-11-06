Роботы Подмосковья вышли в финальный этап «Битвы роботов»

По итогам четырех отборочных этапов международного чемпионата «Битва роботов» три команды из Московской области пробились в финальный этап, где будут бороться за победу. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

В финальный этап прошли: в категории до 110 кг — команда SOLARBOT из Балашихи с роботом «Phoenix»; в категории до 1,5 кг — две подмосковные команды: SOLARBOT (Балашиха) с роботом «PiP» и 2ФМ (Фрязино) с роботом PinkPong 2.

Всего на «Битву роботов» в 2025 году было подано более 300 заявок на участие. По итогам отбора к соревнованиям было допущено 112 команд: в категории роботов весом до 110 кг — 64 команды, а в категории до 1,5 кг — 48 команд. Четыре отборочных этапа выявили 32 сильнейшие команды — по 16 в каждой весовой категории. Именно они встретятся в финальном этапе.

«Битва роботов» — международный чемпионат, в котором роботы сражаются в захватывающих поединках. Машинами управляют команды-разработчики, состоящие из опытных инженеров и юных специалистов.

Согласно распоряжению Правительства, начиная с 2023 года, чемпионат проходит ежегодно. Координацию подготовки и проведения чемпионата осуществляет Минцифры России. Оператор чемпионата — АНО «Инженеры и роботы». Генеральный технологический партнер чемпионата — VK, генеральный индустриальный партнер — «ИКС Холдинг».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.