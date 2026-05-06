Робота посвятили в буддийские монахи в Южной Корее

В Республике Корея робот прошел специальную церемонию в ордене Чогеса и был официально посвящен в буддийский монахи, сообщает ТАСС со ссылкой на Yonhap .

На мероприятии монах-человек задавал устройству вопросы. Он спросил, готов ли робот посвятить себя священному учению. Тот ответил согласием.

Также машине рассказали о пяти заповедях, согласно которым она должна уважать жизнь и не вредить ей, не ломать себеподобных устройств, слушать людей и не перечить им, не обманывать, экономить энергию.

Робот даже получил буддийское имя — Габи. Машина в ходе церемонии произнесла необходимые обеты. Она также держала «руки» в сложенном состоянии перед собой, кланялась монахам. На роботе была монашесткая одежда.

Известно, что Габи скоро начнет служить в храме в качестве «почетного монаха». Также планируется его участие вместе с еще тремя роботами в фестивале лотосовых фонарей по случаю предстоящего Дня рождения Будды.

