Робот Вита принял 5,2 тыс звонков в Подмосковье с начала года

Голосовой помощник по вопросам ветеринарии с начала 2026 года обработал более 5,2 тыс. обращений жителей Подмосковья. Сервис консультирует по контролю безнадзорных собак и работе ветклиник, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Цифровой помощник Вита принимает звонки по вопросам ветеринарии и содержания животных. Робот предоставляет информацию о контроле безнадзорных собак, сообщает контакты и график работы государственных ветклиник, а при необходимости переводит звонок на ближайшую ветеринарную станцию.

Связаться с голосовым помощником можно по телефонам +7 (800) 550-65-22 и +7 (495) 668-01-25.

В министерстве напомнили, что жителям региона также доступна онлайн-запись к ветеринару. Сервис «Запись в ветеринарную клинику» размещен на главной странице портала госуслуг Подмосковья и в приложении «Добродел». Через него можно записать питомца в одну из 53 государственных ветеринарных клиник Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.