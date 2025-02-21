Робот Светлана просит оценить работу детского клинического центра имени Рошаля

В Московской области с помощью робота Светланы проводится опрос пациентов о работе детского клинического центра имени Л. М. Рошаля. Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта связывается с родителями маленьких пациентов, которые проходили лечение в медорганизации, и просит оценить ее работу по 10-балльной шкале, где 0 баллов — «абсолютно плохо», а 9 — «отлично». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля — наше флагманское детское медучреждение, открывшее свои двери для пациентов в августе прошлого года. Такой адресный обзвон пациентов позволяет нам оценить работу центра. На данный момент робот Светлана позвонила уже почти 24,5 тыс. человек и средняя оценка составляет 8,5», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Звонки осуществляются с номера 8 (498) 602-31-35. Также робот Светлана обрабатывает входящие звонки по тел. 122.

Она помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту, отменить или перенести прием к специалисту.

Кроме того, она выполняет исходящий обзвон — приглашает на диспансеризацию, напоминает о необходимости визита к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учете, обзванивает пациентов, к которым накануне выезжала бригада скорой помощи, с просьбой дать оценку ее работе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.