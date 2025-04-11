Робот PinkPong2 из Фрязино получил приз на международном чемпионате в Индии

Команды 2ФМ и 2ФМ2 фрязинского филиала РТУ МИРЭА успешно выступили на международном турнире Robowars, который проходил в рамках фестиваля MindBend в Индии. Роботы PinkPong2 и GreenPong, созданные студентами и инженерами из подмосковного Фрязина, сразились с сильнейшими соперниками в весовой категории до 1,5 кг и заняли второе и четвертое места соответственно, сообщила пресс-служба администрации городского округа Фрязино.

PinkPong2, разработанный командой 2ФМ2, оказался самым успешным российским роботом в своей категории. Его ключевая особенность — вертикальный спинер (вращающийся диск-нож) с симметричным орудием и полный привод на все четыре колеса. По словам разработчиков, это первый робот подобного типа в России в сверхлегком весе.

GreenPong от команды 2ФМ также показал достойный результат, дойдя до полуфинала. Оба робота прошли через ожесточенные схватки, подтвердив высокий уровень инженерной мысли фрязинских конструкторов.

Разработка и участие в соревнованиях стали возможны благодаря сотрудничеству с АО «НПП „Исток“ им. Шокина», которое выступает технологическим партнером команд. В состав сборной вошел инженер предприятия Дмитрий Татаринов, что подчеркивает связь между образованием и реальным производством.

«Из двух наших роботов более сильным оказался PinkPong2. В целом поездка вышла интересной и насыщенной, получили море впечатлений», — поделился член команды Дмитрий.

Соревнования Robowars — это не просто зрелищные поединки, а серьезные инженерные испытания. Участие в таких турнирах позволяет студентам и молодым специалистам оттачивать навыки, обмениваться опытом и заявлять о себе на международной арене.

Успех фрязинских команд доказывает, что даже в небольшом наукограде есть потенциал для прорывных технологических решений. Остается ждать новых побед — как на ринге роботов, так и в развитии отечественной инженерии.

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