Робот-гуманоид ударил маленького ребенка во время шоу в Китае
В Китае робот-гуманоид ударил ребенка. Это случилось во время публичного выступления, сообщает SHOT.
Инцидент произошел в провинции Шэньси. Робот танцевал под музыку, но внезапно приблизился к зрителям и нанес удар мальчику по лицу.
После этого сотрудник оттащил дебошира в сторону.
В соцсетях отмечают, что нарушителем оказался робот G1 китайской компании Unitree Robotics. Его стартовая цена составляет 13,5 тысячи долларов (более 1 млн рублей).
