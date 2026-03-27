Робот-гуманоид ударил маленького ребенка во время шоу в Китае

В Китае робот-гуманоид ударил ребенка. Это случилось во время публичного выступления, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в провинции Шэньси. Робот танцевал под музыку, но внезапно приблизился к зрителям и нанес удар мальчику по лицу.

После этого сотрудник оттащил дебошира в сторону.

В соцсетях отмечают, что нарушителем оказался робот G1 китайской компании Unitree Robotics. Его стартовая цена составляет 13,5 тысячи долларов (более 1 млн рублей).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.