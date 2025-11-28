Робот «Добродел» проанализировал более 1,4 млн проблем от жителей Подмосковья

С начала года цифровой помощник проанализировал почти 1,4 млн проблем, о которых сообщили жители Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Робот «Добродел» работает в сервисе «Решаем проблемы вместе» с декабря 2022 года. Он оперативно распознает проблему, присваивает ей нужную категорию по 1857 тематикам и отправляет обращение в работу ответственному блоку.

Благодаря ИИ-помощнику среднее время модерации поступающих сообщений снизилось на 31%, а более 550 тыс. сообщений прошло автомодерацию без привлечения специалистов.

Подробнее изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в свою деятельность можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.