РКН заблокировал доступ к платформе Wattpad из-за нарушений

Роскомнадзор ограничил доступ пользователей к платформе для писателей и читателей Wattpad, сообщает ТАСС .

Доступ к Wattpad был ограничен в России с 18 июня 2025 года из-за систематического игнорирования требований об удалении запрещенной информации. Речь идет в том числе и о пропаганде ЛГБТ*.

Ранее РКН предупреждало Wattpad о возможной блокировке, но ресурс все равно продолжил нарушать законодательство страны. На момент блокировки с платформы так и не удалили 130 страниц с подобной информацией.

При этом в ведомстве отметили, что работа Wattpad в РФ может возобновиться, если ресурс удалит запрещенную информацию и приведет контент на сайте в соответствие с требованиями отечественного законодательства.

Wattpad — сообщество для писателей и читателей, где можно публиковать статьи, рассказы, стихи и романы онлайн или через одноименное приложение. Платформа была создана в Канаде.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.