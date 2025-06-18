РКН заблокировал доступ к платформе Wattpad из-за нарушений
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Роскомнадзор ограничил доступ пользователей к платформе для писателей и читателей Wattpad, сообщает ТАСС.
Доступ к Wattpad был ограничен в России с 18 июня 2025 года из-за систематического игнорирования требований об удалении запрещенной информации. Речь идет в том числе и о пропаганде ЛГБТ*.
Ранее РКН предупреждало Wattpad о возможной блокировке, но ресурс все равно продолжил нарушать законодательство страны. На момент блокировки с платформы так и не удалили 130 страниц с подобной информацией.
При этом в ведомстве отметили, что работа Wattpad в РФ может возобновиться, если ресурс удалит запрещенную информацию и приведет контент на сайте в соответствие с требованиями отечественного законодательства.
Wattpad — сообщество для писателей и читателей, где можно публиковать статьи, рассказы, стихи и романы онлайн или через одноименное приложение. Платформа была создана в Канаде.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.