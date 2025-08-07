РКН разъяснил ситуацию с PUBG Mobile: блокировки игры не будет

Роскомнадзор пояснил, что внесение компании Proxima Beta Pte. Limited, которая владеет популярной играми PUBG и PUBG Mobile, в список иностранных компаний по закону о «приземлении» не означает автоматической блокировки игрового сервиса в России, пишет ТАСС .

По информации ведомства, компания сможет продолжать работу на российском рынке, если выполнит определенные условия. Регулятор отметил, что присутствие в перечне обязывает Proxima Beta Pte. Limited создать на территории России официальное представительство — филиал, представительство или юридическое лицо.

Роскомнадзор также сообщил, что в соответствии с законом о «приземлении» интернет-компании обязаны создать форму обратной связи для российских пользователей на своих сайтах. Также необходимо завести личный кабинет на портале ведомства для быстрого взаимодействия с госорганами и блокировать контент, противоречащий законам РФ.

Ведомство рекомендует пользователям доверять только проверенным источникам и регулярно проверять обновления на официальном сайте Роскомнадзора.