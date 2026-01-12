РКН обвинил 33 операторов связи в пропуске нефильтрованного трафика

Суды уже состоялись по четырем нарушениям, выписаны штрафы. Материалы по шести фактам уже направили в суд. Остальных операторов связи вызвали для составления протоколов. Их составляют по факту незаконного пропуска интернет-трафика.

Для сотрудников в этом случае предусмотрены штрафы в размере от 30 до 50 тыс. рублей, для ИП — от 50 до 100 тыс. рублей, для компаний — от 500 тыс. до 1 млн рублей. При повторном нарушении юрлица будут вынуждены заплатить до 3-5 млн рублей.

В случае повторного нарушения должностным лицам и бизнесменам грозит уголовная ответственность по ст. 274.2 УК РФ (нарушение правил централизованного управления ТСП устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сети связи общего пользования). Им может грозить до трех лет тюрьмы.

