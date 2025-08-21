Рюкзаки получили первоклассники из малообеспеченных семей в 3 округах Подмосковья

Малообеспеченным семьям Подмосковья проактивно назначена мера социальной поддержки — подарочный набор для детей, идущих в первый класс в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Получили ортопедический рюкзак со всеми необходимыми письменными принадлежностями: пеналом, тетрадями, материалами для творчества, светоотражательными браслетами и другими полезными вещами, которые помогут ребенку с легкостью начать учебный год в городском округе Щелково — 47 первоклассников, в городском округе Фрязино — 14 первоклассников, в городском округе Лосино-Петровский - 6 первоклассников», — рассказала начальник социальной защиты Олеся Савицкая.

Специалисты свяжутся с каждой семьей, которой проактивно назначена эта мера соцподдержки. Также до 1 октября можно подать заявление через подмосковный портал госуслуг ( https://uslugi.mosreg.ru/services/21672 ) на комплексную государственную услугу «Скоро в школу».

Дополнительную информацию о предоставлении подарочного набора первокласснику, можно узнать по единому телефону горячей линии 122 далее 6, а также в чате вопросов и ответов в Telegram «Социалка. Щелково».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.