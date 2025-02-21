Ряды юнармейцев в Солнечногорске пополнили 80 ребят в год 80-летия Победы

С новым этапом жизни новобранцев поздравили глава городского округа Константин Михальков, депутат Андрей Дорошенко, руководитель Центрального исполкома Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Александр Михайлов, участники СВО, военные и наставники. Событие посвятили 80-летию Великой Победы.

«Горжусь нашими ребятами — они на деле показывают, что готовы служить на благо страны. Уверен, для вас это большая честь — вступать в ряды Юнармии в год, который объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Впереди много побед, достижений и возможностей проявить себя», — обратился глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

«Желаю вам быть достойными гражданами России, хранить верность юнармейскому братству, гордиться историей своей страны. Всегда помните, какой ценой ковалась Победа! Пусть герои Отечества послужат вам примером и жизненным ориентиром», — пожелал руководитель Центрального исполкома Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Александр Михайлов.

После выноса знамени и построения на сцене, ребята приняли клятву юнармейца и получили свои юнармейские книжки.

«Для меня сегодня знаменательный день. Я получила свой первый паспорт и вступила в ряды юнармейцев. В дальнейшем я собираюсь защищать свою родину и свое отечество», — поделилась ученица 7 «К» класса школы № 2 Мария Беднова.

Творческие коллективы ДК «Выстрел» подготовили для ребят праздничную концертную программу.

Во время события работала выставка экспонатов времен Великой Отечественной войны. Участники могли ознакомиться с находками, которые обнаружили в поисково-разведывательных экспедициях воспитанники Военно-патриотического клуба «Поисковый отряд» «Витязь».

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.