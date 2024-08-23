Рядовой Анисимов: мы все стоим друг за друга — наше дело правое

Рядовой Максим Анисимов высказался о товарищах на поле боя. Он заявил, что военнослужащие российской армии готовы отдать жизнь друг за друга, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Анисимов считает, что нужно защищать Родину точно так же, как мужчина защищает свою семью. Товарищи на поле боя прикрывают от пуль, они готовы отдать друг за друга самое дорогое — жизнь.

«Это ценится, чувствуется. Поэтому мы все стоим друг за друга. Наше дело правое», — заявил рядовой.

Участники специальной военной операции — это граждане с активной и устойчивой жизненной позицией. Сегодня настоящий патриот — это тот, кто сделал сознательный выбор, не остался в стороне и принял решение поступить на военную службу по контракту для защиты свой страны.

Эти люди осознают, что Родина нуждается в них. В критический для страны момент они сделают все, чтобы защитить семью, близких и родных, свое Отечество. Они идут защищать интересы России, при этом не ставят никаких условий.

Защита Отечества — долг и обязанность каждого гражданина, каждого мужчины. Любовь к Родине — незыблемая ценность, которая не может проявляться лишь на словах, ее надо подтвердить конкретным делом.

Московский областной пункт отбора бойцов в Балашихе находится по адресу: Восточное шоссе, вл. 2. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов. Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте контрактмо.рф и в Telegram-боте.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал глава региона.