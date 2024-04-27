Рядом с Морозовской школой в Орехове-Зуеве появилась новая липовая роща

В городском округе Орехово-Зуево в день добрых дел школьники, родители и педагоги высадили 100 молодых деревьев, передает пресс-служба администрации городского округа.

Посадка дерева стала не только полезным для экологии делом, но и вкладом в будущее: через много лет уже повзрослевшие ребята смогут прийти сюда вместе с детьми и внуками и посмотреть, как преобразилась роща.

Сделал доброе дело и посадил своё дерево сегодня и глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

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