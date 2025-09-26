Рядом с аэропортом в Дании снова заметили беспилотники

Рядом с аэропортом в датском городе Ольборг снова заметили беспилотники, сообщает ТАСС .

По данным сервиса Flightradar в X, рейс KL1289 возвращается в Амстердам, а вылет рейса SK1225 из Копенгагена отменен.

Беспилотники обнаружили ранее рядом с аэропортом Эсбьерга, Ольборга, Войенсе и Сеннерборге. Они летали с 22:00 24 сентября до 02:00 25 сентября. Сбить БПЛА не получилось.

Пресс-служба полиции Дании рассказала, что беспилотники летали со светом. Их было видно с земли. Какого типа были замеченные беспилотники, неизвестно.

Пока полиция Дании не выяснила, кто отправил БПЛА и с какой целью. Они не были опасны для жителей страны или аэропортов.

Ранее сообщалось, что аэропорт датского города Ольборг закрыли из-за появившихся беспилотников в воздушном пространстве. Три прибывающих самолета были перенаправлены в другие аэропорты.

