Ряд законов вступит в силу с 1 мая в России

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С 1 мая в России будет проиндексирована пенсия

В России с 1 мая вступит в силу ряд законов, среди которых индексация пенсии, сообщает газета « Вечерняя Москва» .

Так, размер пенсии будет увеличен у некоторых категорий получателей. Для граждан, достигших 80 лет в апреле, индексация пенсий составит 100%, то же самое произойдет у тех, кто получил первую группу инвалидности.

Увеличение пенсии производится только один раз при соблюдении одного из указанных условий.

Также вступят в силу законы, которые предполагают возможность расторгнуть договор с негосударственным пенсионным фондом, заключенный через агента, в течение 14 дней после оформления.

С 1 мая банкам, которые работают на территории России, будет запрещено взимать комиссии за переводы средств между счетами.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отмечает, что законодатели дали банкам время, чтобы подготовить техническую базу.

Еще одним изменением станет закон «Об образовании», касающиеся целевого обучения. Теперь максимальный срок, который должен отработать выпускник целевого направления — 5 лет.