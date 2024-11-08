Ряд вопросов обсудили на заседании Совета депутатов в Серпухове

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко вместе с председателем контрольно-счетной палаты Владимиром Батуковым принял участие в заседании Совета депутатов городского округа под председательством Михаила Шульги, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Единогласно приняты изменения в устав муниципального образования «Городской округ Серпухов», которые необходимы в целях приведения документа в соответствие с действующим законодательством и в связи с присвоением статуса наукограда.

Внесены корректировки в положение о научно-техническом совете городского округа, предусматривающие увеличение численного состава до 27 членов. Также утверждена треть нового состава общественной палаты городского округа Серпухов. Общий состав консультативно-совещательного органа составит 45 человек. Первую треть утверждает губернатор Московской области, вторую — Совет депутатов муниципалитета, третью — Общественная палата Подмосковья. Окончательный состав будет утвержден до конца года.

Кроме этого, депутаты утвердили дату проведения заседания Совета депутатов для заслушивания отчета о результатах работы муниципалитета в 2023 году. Оно назначено на 26 ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.