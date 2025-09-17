сегодня в 14:45

«Ривьера» превратилась в ристалище: как в Москве прошел чемпионат «Меч России»

13 сентября в Московской «Ривьере» прошел открытый IV этап турнира «Меч России», это национальный чемпионат по историческому средневековому бою (ИСБ).

Направление зародилось в России 2000-х и быстро стало международным спортом: к 2019 году в чемпионате «Битве наций» участвовали уже 42 страны.

На турнире можно увидеть разные стили боя: быстрые серии мечом, мощные удары алебардой, жесткие клинчи с топором. Победителями 13 сентября стали команда «Партизан» (Москва) и «Альфин» (Санкт-Петербург).

Руководитель победившей команды «Партизан» (клуб Берн) Евгений Стржалковский добавляет: «Отмечу общую тенденцию: победители зачастую выбирают из оружия алебарды, в то время как остальные команды — щиты или фальшионы. Призеры также отличаются скоростью работы на ристалище, быстротой перемещений и принятия решений».

В ноябре «Меч России» проводит финальный открытый турнир сезона и соберет не только сильнейшие российские команды, но и бойцов из Европы, делая событие по-настоящему международным.