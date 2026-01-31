сегодня в 16:05

Ритуальный агент обманул семью погибшего участника СВО в день похорон в Туле

Ритуальное агентство обмануло семью погибшего участника спецоперации на 126 тыс. рублей в Туле. Об этом сообщает « 112 ».

История продолжается с декабря 2025 года. Недавно у женщины погиб брат в зоне спецоперации. Через несколько месяцев скончалась и их мать, которая не смогла пережить потерю сына.

После этого сестра погибшего пошла в ритуальное агентство, найденное в Сети. Агент прибыл через 20 минут. Стороны подписали контракт на 126 тыс. рублей.

Женщина перевела агенту предоплату и оставшуюся часть суммы. Но в день похорон мужчина пропал.

Семья утверждает, что оплаченные услуги он не выполнил. За церковь не заплатил. Похороны не организовал. Труп вовремя не привезли.

Членам семьи пришлось заниматься всем самостоятельно. Они отправились в морг, договорились с церковью. Похороны организовывались в «ручном» режиме. Ритуальная служба просто взяла деньги и пропала.

Женщина обратилась в силовые структуры. Оффлайн-офиса у ритуального агентства нет.

