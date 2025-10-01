Рисунок школьницы из Подмосковья показали на световом шоу дронов над Салехардом

Ученица 5 класса Алабинской школы Софья Инякина с УИОП имени Героя Российской Федерации С. А. Ашихмина городского округа Наро-Фоминск вошла в десятку лучших на Всероссийском конкурсе детской анимации, организованном детско-юношеской организацией «Движение Первых». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Для участия в конкурсе детям и подросткам в возрасте от 6 до 14 лет было предложено загрузить на сайт свои рисунки, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Всего на рассмотрение жюри поступило свыше 3 800 работ из 84 регионов России. Жюри оценивало соответствие работ творческой теме конкурса, оригинальность, композиционное решение, качество и техническое исполнение.

Финальное мероприятие конкурса прошло в Салехарде и включало световое шоу с использованием дронов, которые представили анимированные версии детских рисунков. Среди них была анимация Софьи о подвиге героев Ржевской битвы.

Завершилось шоу созданием изображения памятника «Родина-мать» в небе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.