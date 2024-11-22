Рисунок сердечного ритма украсит фасад станции скорой помощи в Ленинском округе

Мособлархитектура одобрила архитектурно-художественные решения станции скорой помощи на 5 выездных бригад. Медицинское учреждение планируется построить в Ленинском городском округе, южнее деревни Сапроново. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Будущий объект здравоохранения предназначен для оказания экстренной медицинской помощи населению и транспортировки больных на санитарном транспорте. По проекту общая площадь здания составит более 870 кв. метров. После ввода объекта в эксплуатацию появится порядка 23 новых рабочих мест», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Строительство объекта планируется завершить в 2027 году.

Здание переменной этажности — от 1-го до 2-х этажей — имеет прямоугольную форму в плане. Объемно-пространственное решение сформировано основным блоком и пристроенным к нему каркасным навесом для размещения автомобилей неотложной помощи.

«Лаконичный облик будущей станции скорой помощи дополнен интересной деталью. Главный фасад здания выделяется декоративными ламелями с текстурой натурального дерева, которые создают схематичное изображение ритма сердца. Аналогичный рисунок повторяется на пятом фасаде, но уже в акцентном красном цвете. В колористической палитре применены спокойные естественные тона: антрацитовый, белый и бежевый. Бирюзовым цветом выделена главная входная группа и наружные откосы оконных проемов с неравномерным ритмом», — прокомментировала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

По проекту на первом этаже разместится кабинет амбулаторного приема, помещения хранения и комплектации медикаментов, места хранения лечебных газов, комнаты отдыха персонала, гардеробные, душевые, бытовые и подсобные помещения, а также навес на 5 машин. Второй этаж займут административные кабинеты, комната для приема пищи, учебно-методический кабинет совмещенный с конференц-залом, технические и бытовые помещения.

В рамках мероприятий по благоустройству прилегающей территории будут выполнены работы по озеленению, организации плоскостной автомобильной и велопарковки, установке малых архитектурных форм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.