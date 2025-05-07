Рисунки детей Подмосковья ко Дню Победы появятся на платежных документах

Накануне Дня Победы МосОблЕИРЦ объявил результаты творческого состязания, посвященного Великой Отечественной войне. В конкурсе приняли участие почти сто талантливых детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. В своих работах юные художники изобразили ветеранов и молодых бойцов, медсестёр и раненых, батальные сцены и горечь войны, мемориалы в честь героев и радость долгожданной Победы, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

«Рисунок ко Дню Победы стал прекрасным поводом поговорить с сыном о нашей истории. В моем детстве еще были живы многие участники и свидетели той войны, мы слушали их с восхищением и замиранием сердца. Все они желали нам мирного неба над головой и повторяли как заклинание: „Лишь бы не было войны!“. Думаю, это очень важно — передать детям благодарную память и стремление к миру», — сказала мама одного из участников конкурса Ирина Котова.

Эксперты выбрали девять победителей в трёх возрастных группах: 6–10, 11–14 и 15–18 лет. Среди младших участников третье место занял Елисей Злобин, второе — Варя Стеблина, а первое — Настя Кочеткова. В средней категории на третьем месте оказалась Анастасия Колесник, на втором — Ксения Медведева, а лидером стала Милана Воронова. Среди старших конкурсантов третье место присудили Алине Костыро, второе — Яне Егоренковой, а первое — Алисе Бицуле.

Отдельно отметили трогательные и проникновенные работы Валерии Чернышовой, Элиссы Гасановой и Софьи Гришковой, удостоенные приза зрительских симпатий.

Все победители получат ценные награды, а лучшие рисунки появятся на платёжных квитанциях в Подмосковье.

«Конкурс „Открытка мира“ показал, что память жива, что наши дети знают о том, что произошло 80 лет назад. В рисунках ребятам удалось передать преклонение перед мужеством и подвигом народа во Второй Мировой войне. Мы благодарим участников конкурса и поздравляем всех с великим Днём Победы!» — сказала генеральный директор МосОблЕИРЦ Светлана Архипова.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.