Риск попасть на мошенников: депутат предупредил о помощи незнакомым у банкоматов
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин заявил, что помощь незнакомым людям со внесением или снятием наличных может обернуться большими проблемами, сообщает RT.
«В таких ситуациях человек, действующий „по просьбе“ мошенников, может оказаться вовлеченным в цепочку незаконных финансовых махинаций, ни о чем не подозревая», — сказал депутат.
По его словам, жертва может подпасть под подозрение правоохранительных органов, даже если изначально у нее не было злого умысла: выполнивший операцию станет первым в списке подозреваемых. Следователи анализируют всех участников транзакций.
Если незнакомец просит вас помочь с работой банкоматом, лучше посоветовать ему связаться напрямую с банком и решить проблему официально, заключил парламентарий.
