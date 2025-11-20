Риск попасть на мошенников: депутат предупредил о помощи незнакомым у банкоматов

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин заявил, что помощь незнакомым людям со внесением или снятием наличных может обернуться большими проблемами, сообщает RT .

«В таких ситуациях человек, действующий „по просьбе“ мошенников, может оказаться вовлеченным в цепочку незаконных финансовых махинаций, ни о чем не подозревая», — сказал депутат.

По его словам, жертва может подпасть под подозрение правоохранительных органов, даже если изначально у нее не было злого умысла: выполнивший операцию станет первым в списке подозреваемых. Следователи анализируют всех участников транзакций.

Если незнакомец просит вас помочь с работой банкоматом, лучше посоветовать ему связаться напрямую с банком и решить проблему официально, заключил парламентарий.

