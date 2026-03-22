Риелторы и участники рынка обсуждают справедливость индексации цен на продвижение объектов

Так, отельные сети и столичные агентства недвижимости обращают внимание на рост стоимости услуг площадок. В самих компаниях настаивают, что это вынужденное повышение, связанное с увеличением операционных затрат и инвестициями в развитие. И что все это происходит на фоне роста налогов, высокого уровня инфляции и сокращения потребительского спроса.

Многие участники рынка признают, что повышение цен на услуги агрегаторов — процесс закономерный.

«Все в мире дорожает, и это нормально. Агентства недвижимости вынуждены поднимать цены из-за роста затрат на маркетинг, рабочие места, аренду и другие расходы. Уверен, что в такой же ситуации находятся и рекламные площадки», — сказал генеральный директор агентства недвижимости ОГРК Тимур Баратов.

При этом эксперты отмечают, что доходы самих агентов растут автоматически, поскольку они привязаны к стоимости недвижимости.

Однако участники рынка сходятся во мнении, что любое повышение цен должно быть оправдано. По словам директора агентства «Этажи» Яна Сахаровского из города Кириши, увеличение тарифа оправдано только в том случае, если растет конверсия в сделку, повышается качество лидов, а площадка предоставляет инструменты для управления эффективностью.

«Повышение цен оправдано, когда оно идет вместе с ростом эффективности инструментов платформ. Если лиды лучше, конверсия выше, площадка предоставляет качественную аналитику и совершенствует сервисы, она вправе увеличивать тарифы», — считает технический директор «Самолет Плюс Крым» Александр Сухарев.

Классифайды настаивают, что текущая индексация цен обусловлена динамикой рынка и бизнес-необходимостью. Кроме того, полученные средства направляются на развитие механизмов защиты сделок, внедрение инструментов на основе искусственного интеллекта и поддержание «чистоты» базы объявлений. Например, Авито за последние годы компания уже инвестировала в развитие на платформе механизмов защиты пользователей и сделок более 15 млрд рублей.

В то же время директор агентства «Эксперт Недвижимость Крым» Руслан Юрявичюс отмечает необходимость гибкого подхода к ценообразованию.

По оценке основателя московского агентства недвижимости МОД Дениса Гаджиева, ежемесячные расходы на размещение и продвижение всех объектов, с которыми работает агентство, на онлайн-площадках составляют около 400 тысяч рублей — большая часть (250-280 тысяч) приходится на «Циан», около 50-80 тысяч рублей уходят на «Домклик» и 50-60 тысяч рублей — на «Авито.Недвижимость».

При этом площадки, несмотря на свою заметную роль, являются лишь одним из инструментов для агентов, ценность которого — в качестве сервисов и широких аудиторных охватах. По признанию самих участников дискуссии, самым ходовым каналом привлечения клиентов сейчас остаются личные рекомендации — сарафанное радио.