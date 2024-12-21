РИАМО разыгрывает билеты на новогоднее шоу «Тайна семьи Деда Мороза»

Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) запускает конкурс и дарит две пары билетов на новогоднее шоу «Тайна семьи Деда Мороза» от создателей легендарных Елок в Кремле и «Крокусе».

«Смешарики», «Фиксики», «Буба», «Бодо Бородо» и «Финник» — герои, знакомые каждому юному зрителю, откроют самую большую тайну семьи Деда Мороза.

Самое ожидаемое семейное событие новогоднего сезона стартует с 25 декабря на ультрасовременной площадке в центре Москвы: во Дворце гимнастики Ирины Винер в Лужниках.

Для участия необходимо подписаться на группу «РИАМО» в соцсети «ВКонтакте», поделиться записью о конкурсе на своей странице, а также написать под постом «Участвую». При этом профиль должен быть открыт, чтобы увидеть репост. В ответ редакция присвоит вам номер участника розыгрыша.

Итоги конкурса будут подведены вечером 24 декабря. Победителей определят при помощи рандомайзера.