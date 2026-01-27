РИА Новости: сотрудники ТЦК используют дроны для ловли мужчин

Украинский военнопленный Алексей Лосев рассказал, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматов) на Украине стали применять беспилотники для обнаружения и ловли мужчин в городах и селах, сообщает РИА Новости .

«Поднимают дроны и вычисляют людей, мужиков особенно ловят… приезжают, где-то машину ставят», — рассказал он.

Он также рассказал, что несмотря на то, что он не оказал сопротивления, сотрудники ТЦК не только применили к нему силу, но и использовали перцовый баллончик.

На Украине с февраля 2022 года действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Острая нехватка личного состава в армии вынуждает сотрудников военкоматов проводить более активные рейды в публичных местах, при этом применяя силу к задержанным.

Мужчины, достигшие призывного возраста, пытаются покинуть страну любыми способами, зачастую подвергая свою жизнь опасности.

