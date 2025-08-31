РИА Новости: Хорошавин раскаялся во взяточничестве

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, отбывающий 15-летний срок в колонии строгого режима, официально признал вину и раскаялся в совершённых преступлениях. Соответствующая информация содержится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости .

Хорошавин отбывает наказание в одной из исправительных колоний Хабаровского края. Его осудили по двум уголовным делам о получении взяток.

«Хорошавин А.В. раскаялся в содеянном, признал вину», — отмечается в документе.

В феврале 2018 года Южно-Сахалинский городской суд приговорил экс-губернатора к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 миллионов рублей по первому делу.

Спустя два года, по второму делу, срок наказания был увеличен до 15 лет с сохранением штрафа в том же размере. Также Хорошавин был лишён государственных наград.