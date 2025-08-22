РФ запросила у Турции данные о гибели соотечественника

сегодня в 22:29

Москва не получила ответ от властей Турции по делу о гибели россиянина

Тело 20-летнего Усмана Амриева, гражданина РФ, обучавшегося в одном из частных университетов Стамбула, было обнаружено в лесистой местности района Сарыер с пластиковым мешком на голове, сообщает РИА Новости .

Причины смерти остаются невыясненными — местные СМИ сообщают о найденной при теле компьютерной распечатке, что оставляет открытым вопрос о суициде или убийстве.

Генеральное консульство России подтвердило факт отправки официального запроса в правоохранительные органы Турции, однако ответа на момент публикации так и не поступило.

Дипломаты ожидают подробностей проводимого расследования, включая экспертизу оставленной записки и результаты вскрытия.