Волонтеры напоминают о том, что гуманизм у россиян в крови, а РФ — страна людей с добрыми сердцами, которые готовы менять мир к лучшему, сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория», основатель дальневосточного культурного бренда «Бирария» Александр Музыка.

Сейчас, по словам эксперта, в России каждый третий житель — волонтер. Это говорит о том, что добровольчество стало новым трендом, мощным общественным движением. Оно охватывает СВО, образование, культуру, экологию и остальные сферы деятельности.

Кроме того, волонтерство стало важным социальным лифтом: многие современные политики начинали карьеру в общественных организациях, где они на практике узнали, что такое трудолюбие, взаимопомощь и уважение.

«В рамках проекта мы работаем с 144 постоянными волонтерами. Они помогают организовывать этнофестивали, мастер-классы и экотуры. Эти люди — не просто помощники. Они — соавторы культурного возрождения Приамурья. В этом году благодаря их помощи мы смогли реализовать проект „Участники мастерской ‚Бирария‘ — близкие участников СВО“. Все лето с детьми наших героев работали ремесленники и передавали им свое мастерство», — сказал эксперт.

Волонтеры — это те, кто формирует будущее России. Политолог уверен, что с каждым годом тренд на добровольчество будет только укрепляться и менять страну к лучшему.

