РФ совершила технологический прорыв в сферах связи и электроразведки

сегодня в 18:11

РФ показала новинку в сфере связи для инженеров на «Микроэлектронике 2025»

На самом крупном в РФ форуме «Микроэлектроника 2025», который идет в Научно-технологическом университете «Сириус» около Сочи, ЦИТМ Экспонента показал новую разработку — многофункциональную SDR-платформу «РИТМ SDR USRP». Это событие было одним из важнейших на выставке, в которой поучаствовали около 150 экспонентов и ведущих специалистов отечественной микроэлектронной отрасли, сообщает RuNews24.ru .

SDR — программно-определяемое радио или Software Defined Radio. Технология переносит функции радиоприемников из устройства в программное обеспечение.

Благодаря SDR не нужно создавать отдельные устройства под все стандарты связи. Технология дает возможность менять протоколы, алгоритмы и частотные диапазоны программным путем.

Радиостанция с помощью обновления прошивки может стать не просто приемником GPS-сигналов, а передатчиком мобильной связи или анализатором спектра. Подобную возможность предоставляет SDR. Эта технология — основа современных систем мобильной связи, навигации с помощью спутника, радиолокации и электронной разведки.

Особенность отечественной SDR-платформы — встроенные высокопроизводительные СФ-блоки для цифровой обработки сигналов. В них есть алгоритмы современной радиотехники — DPD, FFT, PC-CFR и OFDM. До появления «РИТМ SDR USRP» отечественным инженерам приходилось применять иностранные решения.

Форум «Микроэлектроника 2025» идет с 21 по 27 сентября на федеральной территории «Сириус». В нем участвуют 3,5 тыс. человек, представлены более 1,1 тыс. компаний. Работают 13 секций. Будут проведены 40 мероприятий. Эксперты выступят с более 1 тыс. докладов.

