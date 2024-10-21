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РФ и еще несколько стран предложили Кубе помощь из-за коллапса энергосистемы

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья рассказал, что страна проводит переговоры о получении конкретной помощи из-за энергетического кризиса. Об этом сообщает Газета.ru .

«Благодарим за <…> поддержку, предложенную правительствами Венесуэлы, Мексики, Колумбии, России и Барбадоса», — написал министр в соцсети Х.

В ночь 21 октября кубинская национальная электро-энергетическая система в третий раз за два дня вышла из строя. Сразу же после произошедшей аварии были начаты работы по восстановлению системы.

Также 18 октября местное министерство энергетики и горной промышленности рассказало, что после непредвиденной остановки ТЭЦ имени Антонио Гутьерреса на Кубе остановлена подача света.