Результаты капремонта образовательных учреждений оценили в Павлово-Посадском округе

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов посетил образовательные учреждения Павлово-Посадского городского округа, чтобы оценить результаты капитального ремонта, проведенного в 2024 году. В ходе проверки, все недочеты были учтены и будут устранены в ближайшее время, передает пресс-служба партии.

В 2024 году в Павлово-Посадском городском округе было капитально отремонтировано сразу три образовательных учреждения: второй корпус МОУ «Лицей № 2 им. В. В. Тихонова», МКОУ Школа-интернат и МОУ СОШ № 11. Работы были выполнены в рамках Народной программы партии «Единая Россия» и партийного проекта «Новая школа», который нацелен на модернизацию образовательной инфраструктуры по всей стране. Это важный шаг к созданию комфортных, современных и безопасных условий для учащихся и педагогов.

Капитальный ремонт школ — это не просто замена устаревших окон или обновление фасадов. Это комплексные работы, которые включают в себя полную модернизацию инженерных систем, замену кровли, усиление конструкций и обустройство новых спортивных площадок.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов вместе с представителями подрядных организаций провел детальный осмотр зданий. Основной акцент был сделан на качество выполненных работ, состояние инженерных сетей, безопасность прилегающих территорий и комфортные условия для учащихся.

Особое внимание было уделено качеству ремонта внутри помещений: классы, коридоры, спортивные залы и столовые также прошли проверку. В большинстве случаев ремонт был выполнен качественно, и лишь в некоторых местах были обнаружены мелкие косметические недоработки, которые подрядчики обязались устранить в кратчайшие сроки.

«В результате проверки были выявлены незначительные недочеты, которые будут устранены в рамках гарантийных обязательств подрядчиков в период школьных каникул, чтобы не мешать учебному процессу. Мониторинг учреждений будет продолжаться до тех пор, пока к подрядчикам не останется вопросов! Такой подход обеспечивает высокое качество ремонтных работ и создает комфортные условия для учеников и педагогов. Мы видим, что подрядные организации выполняют свою работу добросовестно, но, если остаются недочеты, мы не позволим им оставаться незамеченными», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов.

Благодаря партийному проекту «Новая школа» и Народной программе партии «Единая Россия» сотни детей получили возможность учиться в современных, комфортных и безопасных условиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.