Резонансное уголовное дело о махинациях в судах прекратят из-за срока давности

После 4 лет разбирательства в деле о предполагаемом хищений свыше 500 млн рублей, выделенных из бюджета на услуги переводчиков, суд вернул его из-за нарушений УПК в Генпрокуратуру, сообщает «Коммерсант» .

При этом уголовное преследование двух фигурантов данного дела прекратили в связи с истечением сроков давности. А у остальных шести подсудимых эти сроки истекают в конце 2024 года.

Уголовное дело о махинациях в судебной системе Московского региона в отношении экс-руководителя судебного управления по столице Вячеслава Липезина, его замов Любови Лопатиной и Игоря Кудрявцева, бывшего начальника областного управления Валерия Кузьмича и его зама Евгении Титовой, менеджеров ООО «Рабикон К» Татьяны Пороскун, Светланы Ечиной и Елены Кондратюк рассматривали в Калининском райсуде Тверской области. Оно оказалось там в феврале 2020 года.

Дело перенаправил Верховный суд (ВС) РФ для большей объективности разбирательства.

Экс-работников судебной системы обвинили в особо крупном мошенничестве, которое они совершили организованной группой, а также в превышении должностных полномочий (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 286 УК РФ), а предпринимателей —в мошенничестве.

Дело уже рассматривается 4 года, но в целом находится в начальной стадии. Это происходит в связи с постоянными переносами заседаний из-за болезни подсудимых или адвокатов.

В райсуде все застопорилось на стадии исследования доказательств обвинения. Судья Сергей Степанов отметил, что на основании обвинительного заключения не сможет вынести приговор или дать другое решение по делу. Все материалы были возвращены в прокуратуру, чтобы специалисты устранили нарушения норм УПК.