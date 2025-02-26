Резиденты ОЭЗ «Дубна» готовят кадры по целевым программам

Более 300 выпускников университета «Дубна» получили работу на территории ОЭЗ «Дубна» за последние три года. Часть подготовленных специалистов получили бесплатное образование, в том числе в рамках целевых направлений. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Целевое обучение молодежи является одним из эффективных инструментов привлечения и подготовки кадров для предприятий. В настоящее время университет «Дубна» в рамках целевых направлений готовит специалистов для компаний: «Опытно-конструкторское бюро «Аэрокосмические системы», «НПК «Дедал», «Алтегра», «ПРОМТЕХ-Дубна». Все предприятия являются резидентами ОЭЗ Дубна.

Студенты по целевым договорам обучатся по таким специальностям как:

химия;

информатика и вычислительная техника;

программная инженерия;

КТЭС;

автоматизация технологических процессов и производств;

авиастроение;

системный анализ, управление и обработка информации, статистика.

На сегодняшний день на площадке ОЭЗ в Дубне ее резидентами уже создано свыше 9 тыс. рабочих мест.

Тем не менее с увеличением территории, расширением существующих производств, а также появлением новых направлений деятельности и приходом новых инвесторов потребность в кадрах продолжает расти.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все особые экономические зоны в регионе заполнены. Он уточнил, что в Подмосковье действительно имеется пять особых экономических зон.

«Может для кого-то покажется это многовато, но факт в том, что они все заполнены и заполняются нашими партнерами. Мы стараемся строить еще и индустриальные парки. Там немножко другой налоговый режим, но кое-что, мы при желании тоже можем сделать так, чтобы каждое предприятие новое почувствовало поддержку», — сказал Воробьев.