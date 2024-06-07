Резиденция на Волге примет авторов детско-юношеской прозы Подмосковья

Ассоциация союзов писателей и издателей России совместно с издательством «Абрикобукс» открывает прием заявок на участие в литературной резиденции, которая пройдет с 03 по 23 августа в Самаре (отель «Моя Глинка»). Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

К рассмотрению принимаются сборники рассказов, повести и романы для читателей от 12 до 16 лет в жанрах «фантастика», «фэнтези», «антиутопия».

Участники конкурса должны представить подробный синопсис и отрывок произведения объемом от 2 до 6 а. л. (до 250 тыс. знаков). Со всеми заявками будет работать экспертная комиссия, в состав которой войдут представители АСПИР и лучшие редакторы издательства «Абрикобукс».

Готовность произведения к публикации должна составлять не менее 70%, а права на текст — принадлежать автору в полном объеме. В случае 100%-й готовности произведение предоставляется полностью.

Прием заявок продлится до 30 июня на сайте АСПИР.

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