Резиденция Деда Мороза заработала в городском парке Каширы

Резиденция Деда Мороза расположилась в шатре слева от главной сцены городского парка Каширы. В домике царит сказочная атмосфера: мерцают гирлянды, на стенах изображены лесные звери, стоит нарядная елка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Каждый желающий может опустить заранее подготовленные письма или написать письмо в резиденции со своими пожеланиями на Новый год.

«Мы приглашаем сегодня всех на открытие зимнего сезона. Вы сможете увидеть зажжение новогодних елей и иллюминации, а также всех гостей ждет насыщенная культурно-развлекательная программа. Каждый желающий сможет сделать фотографию с оленями из зоостудии «Ковчег», увидеть и принять участие в шествии барабанщиков. На входе парка всех гостей будут встречать ростовые куклы, а также жители смогут согреться, выпив горячего чая из самовара. А на память жители и гости парка смогут сделать фотографию в яркой и тематической фотозоне», — поделилась директор городского парка Олеся Кожадей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.