Резиденция Деда Мороза начнет работать в парке Ступина с 1 декабря

В воскресенье, 1 декабря в парке имени Николая Островского в Ступине откроется резиденция главного зимнего волшебника (0+), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По словам главного инспектора комитета культуры Ольги Кочергиной, сказочный кабинет зимнего волшебника встретит посетителей новыми интерьерами и новогодними чудесами. «В этом году резиденция изменит стиль, гостей ждет обновленный интерьер. Мы изменим цветовую концепцию помещения. Для удобства проведения мероприятий оставим разделение пространства на зону мастер-классов, игровую и зону для фотосессий, а также обустроим вешалки для верхней одежды», — сказала Кочергина.

Камин, елка, удобные столы для мастер-классов останутся.

«В этом году будут работать два почтовых ящика новогодней почты: один будет висеть внутри помещения. Другой расположится снаружи, если дети вышли гулять, а резиденция пока закрыта, у них все равно будет возможность опустить письмо», — объяснила Ольга.

Письма регулярно отправляются в Великий Устюг, чтобы получить ответ на послание, нужно не забывать указывать обратный домашний адрес.

Посещать резиденцию Дедушка Мороз со Снегурочкой будут регулярно в течение всех зимних месяцев. Также локация станет постоянной остановкой маршрута «Дедморобуса», который будет ездить по городу зимой.

«В резиденции можно будет прочитать стихи волшебнику, поговорить с ним, вручить рисунок, принять участие в мастер-классах, играх и дискотеках. И, конечно, сделать фото на память», — отметила Кочергина.

Расписание работы волшебной локации будет публиковаться в официальных группах парков в соцсетях.

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