«Ветераны России» просят проверить Мирзоева на связь с оппозицией и Украиной

Организация «Ветераны России» обратилась в ФСБ, Следком, Генпрокуратуру и Минкульт с просьбой провести проверки в отношении режиссера высокобюджетных сериалов Владимира Мирзоева. В движении не понимают, как кинематографист, выступавший в поддержку Украины, получает финансирование на свои масштабные проекты, сообщает Life.ru .

«Ветераны России» просят уполномоченных лиц детально изучить связи Мирзоева с российскими оппозиционерами и представителями Украины. Также в организации подозревают, что постановки и киноленты под авторством известного режиссера могут носить антироссийский характер.

«Подозрения вызывают его публичная позиция, близость к оппозиционным кругам, „независимые“ спектакли, идущие на одной сцене с постановками команды сидящей в тюрьме за экстремизм Евгении Беркович*», — сказал председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

Владимир Мирзоев после возвращения Крыма в состав РФ утверждал, что испытывает «чувство глубочайшего стыда» за то, что имеет гражданство России. Кинематографист, срежиссировавший сериал «Топи», также открыто осудил проведение СВО на Украине.

* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов