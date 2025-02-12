Реутовские школьники выиграли смену в «Орленке»

Учащиеся 4В класса вместе с классным руководителем Ириной Адониной и семиклассницей Дарьей Демянчук, стали победителями конкурсного отбора на федеральную смену программы «Содружество Орлят России». Уже в мае команда отправится во Всероссийский детский центр «Орленок», чтобы присоединиться к участникам смены.

Конкурсный отбор состоял из нескольких этапов, в ходе которых были проведены коллективно-творческие игры, а также оценочные деловые активности. Итоги оценивались по таким критериям, как сплоченность, взаимодействие классного коллектива, раскрытие творческих способностей, знание и понимание ценностей программы «Орлята России», решение педагогических ситуаций.

Стоит отметить, что это не первый успех школы. Два года назад команда четвероклассников, под руководством советника директора по воспитанию Ирины Лазаревой, уже добивалась победы в этом конкурсе и побывала во ВДЦ «Океан». В этот раз Ирина Сергеевна вновь сыграла ключевую роль в подготовке команды, выступив наставником и помогая ребятам пройти все этапы конкурсного отбора.

Программа «Орлята России» объединяет более 150 тысяч классов из всех регионов страны, что составляет около трех миллионов детей и взрослых. Она была запущена в 2021 году по инициативе министра просвещения России Сергея Кравцова. Участие в программе позволяет ребятам не только проявить свои таланты, но и получить незабываемый опыт, расширить кругозор и завести новые знакомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.