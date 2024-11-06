Реутовские педагоги дополнительного образования поучаствуют в конкурсе

Педагоги Реутова примут участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Муниципальный этап продлится до 23 декабря. Далее педагогов ждут три уровня регионального этапа и суперфинал, который пройдет 25 мая.

Конкурсные испытания муниципального уровня включают в себя публичное выступление с собственной педагогической концепцией, а также тестирование уровня образованности и эрудированности. С каждым новым этапом испытания становятся сложнее.

Сейчас в Реутове в общеобразовательных организациях работает восемь педагогов дополнительного образования. Кроме того, 33 педагога дополнительного образования трудятся в «Изобретариуме», 25 — в Музыкальной хоровой школе «Радуга».

«Сердце отдаю детям» — это главный педагогический конкурс профессионального мастерства системы дополнительного образования детей. В нём принимают участие педагогические работники, реализующие дополнительные общеобразовательные программы не менее трех лет.

Директор областного центра дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Юрий Макеев отметил, что педагоги Подмосковья успешно выступили на финале прошедшего Всероссийского конкурса.

«Подмосковье — первый регион в России, который стал финансово поощрять победителей регионального этапа „Сердца отдаю детям“. В прошлом году главный денежный приз был 100 тыс. рублей. В этом году мы продолжим такую систему поддержки. И мы сделаем все, чтобы педагоги муниципальных сельских и городских школ, учреждений допобразования получили шанс обрести новый опыт и показать свой профессионализм», — добавил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.