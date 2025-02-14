Реутов вошел в топ городов РФ с самыми высокими доходами населения

Городской округ Реутов подтвердил свой статус одного из наиболее благополучных муниципалитетов не только Московской области, но и России, войдя в десятку городов с самым высоким уровнем душевого дохода по итогам 4 квартала 2024 года. Такие данные были представлены в исследовании Финансового университета при правительстве РФ. В список лидеров также вошли Москва, Санкт-Петербург и несколько ближайших округов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации Реутова.

Исследование охватило города с населением более 100 тыс. человек и оценило средний уровень доходов на одного жителя в месяц. Реутов, как и другие подмосковные города, демонстрирует устойчивый рост благосостояния своих жителей. Это связано с рядом факторов, включая урбанизацию, улучшение логистики и интеграцию в столичные экономические процессы.

Реутов, как один из лидеров по уровню доходов, продолжает укреплять свои позиции в экономике Московской области. Успехи города связаны не только с его близостью к столице, но и с активным развитием промышленности, инфраструктуры и социальной сферы.

Администрация городского округа Реутов уделяет особое внимание созданию комфортных условий для жизни и работы, что способствует привлечению инвестиций и повышению качества жизни населения.

Таким образом, Реутов подтверждает свой статус одного из самых динамично развивающихся муниципалитетов Подмосковья, где уровень доходов населения продолжает расти, а экономика демонстрирует устойчивость и перспективы для дальнейшего развития.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что Московская область всегда с удовольствием сотрудничает со столицей.

«Нам очень приятно всегда быть в партнерстве с Москвой и двигать, развивать направление. Вот, в частности, образование, но мы сотрудничаем, как известно, и во всех других областях, и делаем это с удовольствием», — сказал глава региона.