Реутов вошел в список 100 городов-участников Международного фестиваля PRO Женщин

Эта масштабная инициатива объединила 100 городов по всему миру, и Реутов стал одной из активных площадок, собрав почти сотню участниц. Основной целью фестиваля стала поддержка женских инициатив, создание пространства для самореализации и укрепление связей между поколениями посредством совместного творчества и обмена опытом.

Программа мероприятия была насыщенной и разноплановой. Гостей ожидал телемост, который позволил почувствовать единение с десятками других городов-участников, а также увлекательные мастер-классы и яркие творческие выступления. Организаторам удалось создать теплую и дружественную атмосферу, способствующую продуктивному диалогу и раскрытию потенциала каждой участницы.

Праздничной кульминацией стал специальный концерт, подготовленный для всех гостей, который завершился ярким и массовым танцевальным флешмобом, организованным сообществом PRO Женщин. Важно отметить, что безопасность на протяжении всего мероприятия обеспечивали представители народной дружины городского округа Реутов, что позволило провести фестиваль на высоком организационном уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.