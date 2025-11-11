Реутов вновь претендует на звание «Лучшего подъезда Подмосковья»

В Реутове проходит активная фаза областного конкурса «Лучший подъезд Подмосковья», проводимого Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году за победу в престижной номинации «Лучший отремонтированный подъезд» борются дома по адресам: улица Ашхабадская, 27/2 и Юбилейный проспект, 39. Учитывая, что в 2024 году реутовчане уже одержали победу, заняв первое место, участники этого года нацелены на повторение успеха. Конкурс, направленный на улучшение состояния подъездов в многоквартирных домах, вызвал большой интерес: в 2025 году была подана 41 заявка по двум основным номинациям.

По итогам второго этапа отбора Реутов занял место в двадцатке номинантов в категории «Лучший отремонтированный подъезд», однако итоговый победитель будет определен комиссией после выездного обследования всех финалистов.

Конкурсные подъезды в Реутове демонстрируют высокий уровень благоустройства и эффективное взаимодействие жителей с управляющими компаниями. На Ашхабадской, 27/2 был реализован совместный дизайн-проект, а на Юбилейном проспекте, 39, жители дополнили современный ремонт собственными картинами и мебелью.

После выездных осмотров жюри определит I, II и III места. Параллельно на портале «Добродел» пройдет голосование за победителей в номинациях зрительских симпатий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.